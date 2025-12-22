وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": مبدأ المشاركة مبدأ مهم جدًا ولا نريد لا مقاصصة ولا قتل المصارف والدولة اليوم تتحمّل مسؤولية كبيرة عكس ما يقال والدولة ستتحمّل والمركزي سيتحمّل وكذلك المصارف

التالي

وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": الحكومة هذه جدّية في موضوع المحاسبة والنقاش مع صندوق النقد جاري باشواط متقدّمة وستستمر المحادثات ولا تحفّظ حتّى الآن انما الحديث مع الصندوق ليس بسهل