التحكم المروري: تسرب زيوت من مركبة على الطريق الممتد من تقاطع الشيفروليه باتجاه سن الفيل سبب بازدحام مروري

خبيرة الحوكمة في حزب الكتلة الوطنية جوزفين زغيب للـLBCI: المودع حقّه مهدور في قانون الفجوة المالية ويجب وضعه كأولوية والتفكير بعدالة في كيفية توزيع الاموال

رئيس شركة Microsoft في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا نعيم يزبك: شراكة جديدة بين الوزارة والشركة تشكّل بداية مرحلة جديدة من الاهتمام واستعادة الثقة بلبنان وتشمل دعم الشركات الناشئة وتدريب القطاعين العام والخاص على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي