التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد القلمون اول نزلة البالما باتجاه طرابلس حركة المرور ناشطة

آخر الأخبار
2025-12-23 | 04:38
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد القلمون اول نزلة البالما باتجاه طرابلس حركة المرور ناشطة
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد القلمون اول نزلة البالما باتجاه طرابلس حركة المرور ناشطة

 
 
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
09:03

الصدي بحث مع السفير الأميركي سبل التعاون في قطاع الطاقة

LBCI
أمن وقضاء
08:59

الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم

LBCI
أخبار دولية
08:54

فولكر تورك يطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة "فورا"

LBCI
أخبار دولية
08:51

وزارة العدل الأميركية: الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم ضد ترامب "غير حقيقية ومبالغ فيها"

LBCI
أمن وقضاء
08:59

الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم

LBCI
أمن وقضاء
08:37

الجيش: ضبط معمل لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية

LBCI
آخر الأخبار
06:27

وزير الاعلام من مجلس الوزراء: الهاجس هو كسب ثقة المواطنين وتثبيت حقوق المودعين والقانون من أهم القوانين منذ اقرار قانون النقد والتسليف ونحن نستغرق الوقت الكافي لحسن دراسته واتممنا المادة الرابعة منه وسنبدأ بالبحث في المادة الخامسة

LBCI
آخر الأخبار
06:26

عدد من الوزراء يعتقد ان المشروع يجب ان يقر بالاجماع فيما يفضل عدد اخر التصويت على القانون في حال تعذر التواصل

LBCI
أمن وقضاء
08:59

الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم

LBCI
أخبار دولية
05:41

وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين

LBCI
أخبار لبنان
06:02

بكركي تنفي صحة تصريح منسوب للبطريرك الراعي حول المرأة في الحياة السياسية

LBCI
صحة وتغذية
07:14

ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:25

جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
11:42

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
09:46

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
اخبار البرامج
09:56

فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
حال الطقس
01:30

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

