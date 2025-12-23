رويترز نقلا عن تلفزيون: فقدان الإشارة اللاسلكية لطائرة خاصة يُعتقد أنها كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي فوق العاصمة التركية أنقرة

التالي

الراعي: البابا وضع ثقة باللبنانيين وهي ثقة بالنفس وبإرادة بناء السلام وثقة بهذا الوطن وعدم التخلي عنه وبعد زيارته لم نعد نسمع طبول الحرب بل بدأنا نسمع بمفاوضات السلام وعلينا التخلص من لغة الحرب وتمني السلام من أجل الوصول الى السلام