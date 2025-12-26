نائب رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ جو-أسعد توما للـLBCI: زراعة العنب للنبيذ تتم بأكبر نسبة في البقاع بحوالى 80% ويمكننا الزراعة في شمال وجنوب لبنان والأصناف هي بحسب الطلب في السوق

المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود للـLBCI: النبيذ اللبناني تم تصديره إلى بلدان منتجة للنبيذ وتم تصنيف زحلة كواحدة من بين 10 مدن عالمية للكرمة والنبيذ

