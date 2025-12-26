عون عرض مع السفير الفرنسي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني والجهود المبذولة لبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية

التالي

لحود للـ LBCI: وزارة الزراعة حاليا تركز على تقديم دعم فوري للمزارعين المتضررين من الحرب وتطوير برنامج للإرشاد الزراعي للتواصل مع المزارعين وتوسيع الأسواق الوطنية والدولية للمنتجات الزراعية ووضع الأساس لبناء القدرة على الصمود من خلال الزراعة المستدامة