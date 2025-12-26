نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلا موقعه أو نفوذه وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض

