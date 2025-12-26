سلام: الناس يريدون من هو صادق معهم ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر

التالي

نواف سلام: أنا لن "أبيع الناس سمك بالبحر" وكنت أحبّ أن نسدد لجميع الناس بوقت أسرع ولكن الامكانيات المتوفرة لا تسمح بذلك ولكن اذا تحسن الوضع الاقتصادي هناك بند واضح في القانون يسمح لمصرف لبنان بتقصير المهل وبتسريع وتيرة السداد