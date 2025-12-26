رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يعلن اليوم اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من ترامب

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من ترامب

سلام: لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدانا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة