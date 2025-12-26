زيلنسكي لموقع أكسيوس: نأمل التوصل إلى اتفاق مع ترامب بشأن إطار لإنهاء الحرب ومستعد لطرح الخطة على استفتاء شعبي إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق نار بما لا يقل عن شهرين

