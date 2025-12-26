مخزومي لـ"جدل": لم نعلم ما هي التعديلات التي جرت على قانون الفجوة المالية ونحن انتظرنا هذا القانون منذ 6 سنوات ولا يمكن أن نتمنى الا أن يكون عادلا لمصلحة جميع اللبنانيين ولكن المسودة كانت عليها علامات استفهام عدة وأي قانون أفضل من ألا قانون

