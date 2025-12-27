النائب محمد خواجة للـLBCI: هناك 4 أطراف في قانون الفجوة المالية والطرف الذي ارتكبت بحقه الجريمة هو المودعين

التالي

النائب محمد خواجة للـLBCI: المصرف المركزي بأفضل حالاته لديه حوالى 11 مليار وهناك الكثير من الأرقام غير الواقعية ومن هنا أتى رفضنا على القانون وسلام بحديثه عن الـ5- مليار يكون قد شمل الذهب