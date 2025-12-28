القناة 12 الإسرائيلية: مجموعة هاكرز إيرانية اخترقت هاتف رئيس ديوان نتنياهو تساحي برافرمان

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر برئاسة الحكومة: نفحص أنباء عن اختراق قراصنة إيرانيين هاتف رئيس طاقم مكتب نتنياهو

تعرّض بلدة كفرشوبا صباحًا لرشقات رشاشة ثقيلة من موقعي الجيش الاسرائيلي في رويسة العلم والسماقة ما ادى الى أضرار بمنازل عدّة