الشيخ نعيم قاسم: مسار "نزع السلاح" يهدف إلى إنهاء المقاومة وضم جزء من لبنان وتحويل الباقي منه الى أداة تديرها أميركا وإسرائيل
آخر الأخبار
2025-12-28 | 09:10
الشيخ نعيم قاسم: مسار "نزع السلاح" يهدف إلى إنهاء المقاومة وضم جزء من لبنان وتحويل الباقي منه الى أداة تديرها أميركا وإسرائيل
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نزع السلاح مشروع اميركي اسرائيلي ولا يمكن للبنانيين المطالبة به في وقت تحتل فيه اسرائيل اراضي لبنانية وتنتهك لبنان جوا وبحرا وبرا وهم يريدون القضاء على المقاومة والسيطرة على لبنان وسيادته
المرصد السوريّ: قتيلان برصاص قوات الأمن
أخبار دولية
01:30
إعلام: إصابة 7 من الشرطة التركية في اشتباك مع مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
01:24
حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصا
أخبار دولية
01:20
رئيسة المفوضية الأوروبية: يتعين تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا
أخبار دولية
01:15
زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريبات على إطلاق صواريخ كروز
آخر الأخبار
00:51
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
فنّ
15:27
بعد قرار منعها من الغناء في مصر... القضاء المصري يُنصف هيفاء وهبي!
أخبار دولية
14:03
ترامب: الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا في مراحلها النهائية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الودائع إلى سندات… مسار طويل ومشروط
أمن وقضاء
05:43
الـLBCI في العبودية... هذه تفاصيل وحقيقة ما جرى
صحف اليوم
00:30
من جنوب الليطاني إلى ميامي... محطة انتظار لبنانية (الأنباء الكويتية)
خبر عاجل
2025-11-22
اندلاع حريق كبير في أحراج جبل بطرماز – الضنية والنيران تتمدّد بسبب الرياح
خبر عاجل
13:36
انطلاق حلقة جديدة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
أخبار دولية
15:11
ترامب: زيلينسكي وبوتين "جادان" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا
حال الطقس
14:32
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو ترحل عن 91 عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:51
اعتراف عند بوابة البحر الأحمر: لماذا دخلت إسرائيل على خط صوماليلاند الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
محادثات فلوريدا: خلاف أولويات بين ترامب ونتنياهو في شأن ملفات إقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الودائع إلى سندات… مسار طويل ومشروط
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الممثلة الجديدة لمفوضية اللاجئين في لبنان تتحدث عن النازحين السوريين وعودة آمنة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توتر واحتقان في الساحل السوريّ… العلويون إلى الشوارع
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم العاصفة وارتفاع منسوب النهر الكبير التهريب غير الشرعي يتسبب بمأساة على الحدود
حال الطقس
14:32
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
خبر عاجل
09:16
قاسم: المقاومة التزمت مع لبنان بوقف اطلاق النار وتعاونت مع الجيش للحفاظ على سيادة لبنان وهم يتهمون الجيش بعدم العمل كما يلزم لأنهم يريدون خلق فتن مع المقاومة علما أن التعاون بينها وبين الجيش كان مثاليا وسهّل عمل الجيش وانتشاره على الحدود
خبر عاجل
04:33
الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أمن وقضاء
05:43
الـLBCI في العبودية... هذه تفاصيل وحقيقة ما جرى
خبر عاجل
04:56
الجيش اللبناني تفقّد 4 منازل مهدّمة في مدينة بنت جبيل كان قد كشف عليها مسبقًا وذلك بناءً على طلب لجنة الميكانيزم
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الودائع إلى سندات… مسار طويل ومشروط
