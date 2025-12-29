التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام جميع المركبات حاليا

وزير الداخلية التركي: استشهاد 3 من عناصر الشرطة في عملية أمنية ضد عناصر تنظيم الدولة في مدينة يالوفا

الخارجية الصينية: نحث السلطات في أرض الصومال على التوقف فوراً عن أنشطتها الانفصالية والتآمر مع قوى خارجية