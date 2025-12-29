باسيل: حق اقتراع المنتشرين هو جزء من اعادة تعريف المواطنة بإعطاء المنتشر حريّة الخيار والتمثيل المباشر بالخارج هو مبدأ اقرّته الأمم المتّحدة ولا يجوز اسقاطه تحت اي حجج بإسم "الواقعية الانتخابية"

باسيل: قدمنا اقتراح قانون لتخفيض الرسوم والضرائب المخصصة حصرا للمنتشرين كما أعددنا قانونا لإنشاء صندوق المنتشر وهو صندوق استثماري مخصّص للمنتشرين يؤمن فرص استثمار ويشجع على الاستثمار

باسيل خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية: في عام 2026 هناك توجه واتفاق ضمني لتعليق حق المنتشرين في التصويت في الخارج إلا أننا تقدمنا باقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية يسهل ويسرع إجراءاتها ويمنع وقف منحها