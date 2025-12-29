ألمانيا: نُرحب بجهود ترامب من أجل السلام الدائم في أوكرانيا

"حماس": ما زلنا نثق بقدرة الرئيس ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة والمنطقة لأنه يستطيع إلزام الاحتلال بذلك

كنعان بعد لجنة المال: أقرار موازنة وزارة العمل والمساهمة بصندوق الضمان الاجتماعي وتفاهم لمحاولة إعادة خدمات الضمان والنسب والتعرفة الى الحجم الذي يجب أن تكون عليه