نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشّر لـ #عشرين_30 : نظرية العباءة الإبراهيمية سقطت وكان الأمل منها إرساء سلام إقليميّ يمهّد لسلام فلسطينيّ إسرائيليّ

وزير الخارجية الأردني السابق ونائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشّر لـ"عشرين 30": لا شك أن إيران ضعفت الى حد كبير ولكن من المبكر أن نقول إن ايران سقطت كليا فهي لا تزال تحاول التأثير في المنطقة من خلال القوى الموالية لها في العراق واليم

السابق