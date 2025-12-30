التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

الرئيس عون اطّلع من وزير الطاقة والمياه جو صدي على مشاريع الوزارة ومن بينها العمل على اعتماد الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بدل الفيول المعتمد حاليا كما تناول البحث الاتصالات الجارية مع دول الخليج في ما يخص إمكان الاستثمار في قطاع الطاقة

