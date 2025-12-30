الأخبار
بيان لثماني دول أوروبية وكندا واليابان: ندعو إسرائيل لضمان عمل المنظمات غير الحكومية في غزة بشكل دائم ومنتظم

2025-12-30 | 11:32
بيان لثماني دول أوروبية وكندا واليابان: ندعو إسرائيل لضمان عمل المنظمات غير الحكومية في غزة بشكل دائم ومنتظم
بيان لثماني دول أوروبية وكندا واليابان: ندعو إسرائيل لضمان عمل المنظمات غير الحكومية في غزة بشكل دائم ومنتظم

 
 
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
