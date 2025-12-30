المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن: تم إبلاغ الجانب الإماراتي بأن تلك الممارسات التصعيدية الهادفة لتغذية الصراع غير مقبولة

التالي

المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن: نفذنا عملية عسكرية محدودة بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت بالميناء ونؤكد أن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة الريان حتى توقيته