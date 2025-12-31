الراعي يستقبل في بكركي وفدا من "حزب الله" يضم النائبين علي فياض ورائد برو وعضوي المكتب السياسي ابو سعيد الخنساء والدكتور عبدالله زيعور

التالي

الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على نتائج الاجتماع الذي عقده المجلس مع وزير العدل عادل نصّار في إطار التعاون القائم بين الوزارة والمجلس بهدف تفعيل العمل القضائي والمساهمة في تحسين أوضاع القضاة