أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب تعهد لنتنياهو بالسماح بعمل عسكري ضد حماس إذا لم تبدأ بنزع سلاحها

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو وافق خلال اجتماعه بترامب على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو وافق خلال اجتماعه بترامب على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

الراعي يستقبل في هذه الاثناء في بكركي السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى