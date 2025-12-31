أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو أثار مع ترامب جهود حزب الله لإعادة بناء ترسانة صواريخه بعيدة المدى بلبنان

قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والبحث تناول الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة خلال الأعياد إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونتنياهو لم يتفقا على جدول زمني أو تفاهمات بشأن عمل عسكري مستقبلي ضد إيران