الرئيس جوزاف عون يتفقّد غرفة عمليات الصليب الأحمر: نتمنى أن يتجاوب اللبنانيون مع التدابير المتخذة

الرئيس جوزاف عون يتفقّد غرفة العمليات في وزارة الدفاع عشية رأس السنة للاطلاع على سير العمل

جورج كتانة: لدينا 190 سيارة إسعاف مجهّزة بالكامل مع 800 مسعف على الأرض مع مراكز نقل الدم وخط الطوارىء المجاني هو 140 والخط الساخن هو 1760