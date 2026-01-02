الأخبار
الوكالة الوطنية: سقوط مسيرة اسرائيلية أثناء تجسسها على منزل في بنت جبيل

آخر الأخبار
2026-01-02 | 11:20
مشاهدات عالية
الوكالة الوطنية: سقوط مسيرة اسرائيلية أثناء تجسسها على منزل في بنت جبيل

 
 
الوطنية:

مسيرة

اسرائيلية

أثناء

تجسسها

آخر الأخبار

