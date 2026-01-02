التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة امام كل المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد

التالي

كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حنين غدار لـ جدل: لا اختلاف على لبنان بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو وهما على اتفاق على أن لبنان بحاجة إلى المزيد من العمل