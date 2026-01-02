حنين غدار لـ جدل: الحرب مستمرة لكن على نطاق أخف وأعتقد أن هناك عدة أهداف تريد إسرائيل التخلص منها وهي صواريخ حزب الله الدقيقة ومسيرات وقياديين عسكريين في البنية التحتية العسكرية للحزب

حنين غدار لـ جدل: إنعكاسات الموضوع الإيراني ستكون كبيرة علينا إن حدث أي تطور في المظاهرات وهناك ضوء أخضر لإسرائيل لضرب الصواريخ البالستية

كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حنين غدار لـ جدل: لا اختلاف على لبنان بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو وهما على اتفاق على أن لبنان بحاجة إلى المزيد من العمل