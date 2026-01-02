حنين غدار لـ جدل: التصعيد الإسرائيلي في لبنان حتمي

التالي

وزير الإعلام بول مرقص لـ جدل: من المفترض أن يعلن قائد الجيش إنتهاء المرحلة الأولى من الخطة في الجلسة المقبلة في 8 الحالي ومصلحة الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل أراضيها