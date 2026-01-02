التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية باتجاه بيروت إعتبارًا من الساعة ٢٣:٠٠

آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش

مرقص لـ جدل: من الإيجابيات أنه أصبح هناك تعريف للفجوة المالية ولا تقييد للـFresh وضمانة ودائع بـ100.000 دولار واستُثني منها كبار المصرفيين