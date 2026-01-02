التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات حاليًا

آمال شحادة للـLBCI: تحدث الإعلام الإسرائيلي نقلًا عن مصدر لم يسمه أن إدارة ترامب لا تستبعد إمكان تنفيذ عملية إسرائيلية ضد حزب الله لكنه أضاف أنه طلب من نتيناهو الإنتظار في اتخاذ القرار لإتاحة المزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية

