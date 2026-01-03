وزير الخارجية الفنزويلي: الولايات المتحدة هي التي تقف وراء الهجمات الأخيرة التي تستهدف أحياء سكنية والبنية التحتية

مراسلة سي.بي.إس على إكس: ترامب أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا منها منشآت عسكرية

وزير الخارجية الفنزويلي: أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في بلادنا ستفشل كما فشلت كل المحاولات السابقة