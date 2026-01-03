قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية تعلن سيطرتها الكاملة على المكلا عاصمة محافظة حضرموت

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام - قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح

الخارجية الروسية: هذه الإجراءات إن حدثت بالفعل تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة ونحث على توضيح الوضع فورا