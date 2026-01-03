ترامب: مادورو وزوجته سيواجهان العدالة الأميركية

التالي

ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا تمت بالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون الأميركية وسفننا في البحر كانت في حالة ترقب وجاهزية ولم يقتل أي جندي أميركي ولم نخسر معدات خلال هذه العملية