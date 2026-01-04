الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع الفنزويليّ: عدد كبير من الفريق الأمنيّ للرئيس نيكولاس مادورو قُتل في العملية الأميركية
آخر الأخبار
2026-01-04 | 11:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع الفنزويليّ: عدد كبير من الفريق الأمنيّ للرئيس نيكولاس مادورو قُتل في العملية الأميركية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الدفاع
الفنزويليّ:
الفريق
الأمنيّ
للرئيس
نيكولاس
مادورو
العملية
الأميركية
التالي
وزير الدفاع الفنزويليّ: استنفار القوات المسلحة في أنحاء فنزويلا لضمان السيادة
بعد وقوع الفوضى في كاراكس… المشهد مباشرة من هناك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:22
معادلة دولية طرحت على الحكومة اللبنانية... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:22
معادلة دولية طرحت على الحكومة اللبنانية... (الأنباء الكويتية)
0
صحف اليوم
00:11
تخوّف من أن تؤثر عملية إسقاط مادورو على سلوك نتنياهو... هذا ما قالته مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية
صحف اليوم
00:11
تخوّف من أن تؤثر عملية إسقاط مادورو على سلوك نتنياهو... هذا ما قالته مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية
0
آخر الأخبار
00:05
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش - زحلة سالكتان أمام كل المركبات حالياً
آخر الأخبار
00:05
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش - زحلة سالكتان أمام كل المركبات حالياً
0
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:05
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش - زحلة سالكتان أمام كل المركبات حالياً
آخر الأخبار
00:05
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش - زحلة سالكتان أمام كل المركبات حالياً
0
آخر الأخبار
00:01
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٣ جرحى في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:01
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٣ جرحى في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
00:00
ترامب لنيويورك بوست: لا أعتقد أن ماريا ماتشادو تحظى بدعم الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم في فنزويلا وماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها
آخر الأخبار
00:00
ترامب لنيويورك بوست: لا أعتقد أن ماريا ماتشادو تحظى بدعم الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم في فنزويلا وماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها
0
آخر الأخبار
00:00
ترامب لنيويورك بوست: علينا أن ندير فنزويلا بطريقة تمكننا من الاستفادة من مواردها الاقتصادية
آخر الأخبار
00:00
ترامب لنيويورك بوست: علينا أن ندير فنزويلا بطريقة تمكننا من الاستفادة من مواردها الاقتصادية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-21
سلاح الجو الهنديّ: مقتل طيار في تحطم طائرة مقاتلة في معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
2025-11-21
سلاح الجو الهنديّ: مقتل طيار في تحطم طائرة مقاتلة في معرض دبي للطيران
0
فنّ
2025-09-21
موركس دور 2025... إليكم المخرج الذي حصد جائزة "التميز في إخراج الفيديو كليب"
فنّ
2025-09-21
موركس دور 2025... إليكم المخرج الذي حصد جائزة "التميز في إخراج الفيديو كليب"
0
أخبار دولية
2025-09-16
برلين تدين توسيع العملية البرية الاسرائيلية على مدينة غزة
أخبار دولية
2025-09-16
برلين تدين توسيع العملية البرية الاسرائيلية على مدينة غزة
0
موضة وجمال
2025-11-21
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
موضة وجمال
2025-11-21
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
0
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
0
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
0
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
2
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
3
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
4
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
5
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
6
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
7
آخر الأخبار
13:59
مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288
آخر الأخبار
13:59
مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288
8
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More