"سانا " عن مصدر امني: اصوات الانفجارات المسموعة في دمشق ناجمة عن تدريبات عسكرية

الذهب في المعاملات الفورية يواصل مكاسبه ويصعد 2% في أحدث تداول إلى 4419.54 دولارا للأونصة

معلومات للـLBCI: بعد ورود معلومات عن تسلل عناصر اسرائيلية الى الأراضي اللبنانية في خراج بلدة ميس الجبل قام الجيش اللبناني بتحريك قوة للتأكد من الموضوع ومعالجته