LBCI
LBCI

وسائل إعلام فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات وآليات ثقيلة إلى مخيّم جنين في الضفة الغربية

آخر الأخبار
2026-01-05 | 03:57
مشاهدات عالية
وسائل إعلام فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات وآليات ثقيلة إلى مخيّم جنين في الضفة الغربية

 
 
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة خرايب البطم - الهرمل ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00
التحكم المروري: طريق تنورين - اللقلوق سالكة أمام كل المركبات
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
07:46

مصادر دبلوماسية فرنسية: ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية - الإسرائيلية بوساطة أميركية في باريس في 6 كانون الثاني ووزير الخارجية الفرنسية سيجري هذا المساء محادثات مع نظيره السوري

LBCI
آخر الأخبار
07:43

مادورو يصل إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك

LBCI
أخبار دولية
07:35

كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
07:26

مركز طوارىء الصحة: جريحان في الغارة الاسرائيلية على بريقع

LBCI
آخر الأخبار
07:46

مصادر دبلوماسية فرنسية: ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية - الإسرائيلية بوساطة أميركية في باريس في 6 كانون الثاني ووزير الخارجية الفرنسية سيجري هذا المساء محادثات مع نظيره السوري

LBCI
آخر الأخبار
07:43

مادورو يصل إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك

LBCI
آخر الأخبار
07:26

مركز طوارىء الصحة: جريحان في الغارة الاسرائيلية على بريقع

LBCI
آخر الأخبار
06:54

"معاريف": نتنياهو عقد أمس اجتماعًا أمنيًا تناول استعداد المنظومة الأمنية للقتال على جبهات إيران واليمن ولبنان وغزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-26

أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!

LBCI
اقتصاد
2025-11-18

البساط من مؤتمر بيروت 1: طريق التعافي ستكون صعبة وطويلة... وملتزمون بإعادة بناء الدولة

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
خبر عاجل
2025-12-30

لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية

LBCI
أخبار دولية
02:19

ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:01

الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون

LBCI
أمن وقضاء
12:34

حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب

