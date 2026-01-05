متحدث باسم الحكومة الفرنسية: فرنسا لا توافق على طريقة إزاحة مادورو عن الحكم في فنزويلا

التالي

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن