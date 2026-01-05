غارتان اسرائيليتان على محلة تبنا - البيسارية منطقة الزهراني

الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : روسيا لم تعد تشكّل خطرًا على الولايات المتحدة الأميركية بل الصين أصبحت القوى الصاعدة والعلاقات الأميركية الصينية التجارية ممتازة لكنّ الصراع يكمن في الطرقات الملاحية

