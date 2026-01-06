مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين

رويترز نقلا عن شهود: دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في عدن

ترامب: عمليتنا العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية وأكدت أن جيشنا هو الأكثر قوة وفتكا في العالم