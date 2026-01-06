الأخبار
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: استئناف الحوار السياسي بين سوريا وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2026-01-06 | 13:12
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: استئناف الحوار السياسي بين سوريا وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
مكتب نتنياهو: الاتفاق على مواصلة الحوار لتعزيز الأهداف المشتركة والحفاظ على أمن الدروز في سوريا
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وسوريا مقترحا جديدا للتقدم نحو اتفاق أمني بينهما
0
أخبار دولية
16:53
إدارة ترامب: لدينا الوسائل لرفع إنتاج النفط الفنزويلي سريعا
أخبار دولية
16:53
إدارة ترامب: لدينا الوسائل لرفع إنتاج النفط الفنزويلي سريعا
0
آخر الأخبار
16:44
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة ميس الجبل
آخر الأخبار
16:44
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة ميس الجبل
0
أخبار دولية
16:28
البيت الأبيض: ترامب ومستشاروه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند والجيش خيار مطروح
أخبار دولية
16:28
البيت الأبيض: ترامب ومستشاروه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند والجيش خيار مطروح
0
آخر الأخبار
16:16
البيت الأبيض: ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري
آخر الأخبار
16:16
البيت الأبيض: ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري
0
آخر الأخبار
16:44
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة ميس الجبل
آخر الأخبار
16:44
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة ميس الجبل
0
آخر الأخبار
16:16
البيت الأبيض: ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري
آخر الأخبار
16:16
البيت الأبيض: ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري
0
اخبار البرامج
16:13
"مقابلتي مع شيرين كانت الأبشع"… وما رأيه بنجاح أغاني فضل شاكر؟
اخبار البرامج
16:13
"مقابلتي مع شيرين كانت الأبشع"… وما رأيه بنجاح أغاني فضل شاكر؟
0
آخر الأخبار
16:02
مقتل فتى خلال تظاهرة ضد التجنيد الإجباري في القدس
آخر الأخبار
16:02
مقتل فتى خلال تظاهرة ضد التجنيد الإجباري في القدس
0
صحف اليوم
2025-12-11
مؤشرات التصعيد مستمرّة... وبغداد تحذّر الأميركيين من المسّ بالشيعة (الأخبار)
صحف اليوم
2025-12-11
مؤشرات التصعيد مستمرّة... وبغداد تحذّر الأميركيين من المسّ بالشيعة (الأخبار)
0
آخر الأخبار
2025-12-03
النائب غادة أيوب لـ "حوار المرحلة": الطائفة الشيعية تنتفض اليوم على داخلها وترفض هيمنة الثنائي عليها وقد نصل إلى مرحلة يأتي بها الحزب ويسلم سلاحه
آخر الأخبار
2025-12-03
النائب غادة أيوب لـ "حوار المرحلة": الطائفة الشيعية تنتفض اليوم على داخلها وترفض هيمنة الثنائي عليها وقد نصل إلى مرحلة يأتي بها الحزب ويسلم سلاحه
0
آخر الأخبار
2025-12-12
شينكر لـ #جدل : إن لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك
آخر الأخبار
2025-12-12
شينكر لـ #جدل : إن لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك
0
أخبار لبنان
09:11
عوده: الظهور الإلهيّ يذكرنا بأنّ السماء ما زالت مفتوحة
أخبار لبنان
09:11
عوده: الظهور الإلهيّ يذكرنا بأنّ السماء ما زالت مفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس
0
أخبار دولية
13:42
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
أخبار دولية
13:42
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
0
أخبار دولية
13:40
ترامب: الولايات المتحدة ستتولى "إدارة" فنزويلا
أخبار دولية
13:40
ترامب: الولايات المتحدة ستتولى "إدارة" فنزويلا
0
أخبار دولية
13:37
غرينلاند تحت عين ترامب: جزيرة تتحوّل إلى ساحة صراع دولي
أخبار دولية
13:37
غرينلاند تحت عين ترامب: جزيرة تتحوّل إلى ساحة صراع دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أميركا في دخول مباشر على خطِّ إنهاء الصراع السعودي - الإماراتي على أرض اليمن الجنوبي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أميركا في دخول مباشر على خطِّ إنهاء الصراع السعودي - الإماراتي على أرض اليمن الجنوبي
0
أخبار دولية
13:28
الحكومة السورية تتهم قسد بتلقي أوامر من المعقل الرئيسي لقيادة حزب العمال الكردستاني... والأخيرة تستنكر
أخبار دولية
13:28
الحكومة السورية تتهم قسد بتلقي أوامر من المعقل الرئيسي لقيادة حزب العمال الكردستاني... والأخيرة تستنكر
1
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
2
أمن وقضاء
07:36
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
أمن وقضاء
07:36
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
3
أمن وقضاء
07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
أمن وقضاء
07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
4
آخر الأخبار
09:35
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
آخر الأخبار
09:35
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
5
آخر الأخبار
10:39
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين
آخر الأخبار
10:39
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين
6
خبر عاجل
13:49
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
خبر عاجل
13:49
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
7
منوعات
08:37
رقصت داخل مسجد تركي أثناء الصلاة… فيديو يثير غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل
منوعات
08:37
رقصت داخل مسجد تركي أثناء الصلاة… فيديو يثير غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل
8
آخر الأخبار
07:15
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب أشعال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
آخر الأخبار
07:15
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب أشعال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
