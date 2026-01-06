مسؤول سوري لرويترز: من المستحيل المضي قدما في الملفات الاستراتيجية مع إسرائيل "من دون جدول زمني ملزم وواضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء خطوط ما قبل 8 كانون الأول"

