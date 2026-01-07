الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أربعة قتلى في ضربات التحالف بقيادة السعودية على محافظة الضالع في اليمن

آخر الأخبار
2026-01-07 | 01:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أربعة قتلى في ضربات التحالف بقيادة السعودية على محافظة الضالع في اليمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أربعة قتلى في ضربات التحالف بقيادة السعودية على محافظة الضالع في اليمن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

ضربات

التحالف

بقيادة

السعودية

محافظة

الضالع

اليمن

LBCI التالي
الانفصاليون اليمنيون يطالبون السعودية بـ"الوقف الفوري" للقصف وضمان سلامة وفده في الرياض
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة اسرائيلية فجرت مبنى مؤلفا من 3 طبقات في منطقة باب الثنية غرب مدينة الخيام فجرا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:14

دخل شهري خيالي… طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان يكشف الأرقام الصادمة

LBCI
آخر الأخبار
05:08

نقيب المحامين عماد مرتينوس اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة

LBCI
آخر الأخبار
05:07

الدفاع المدني السوري: إجلاء 850 مدنيا تجمعوا في منطقتي العوارض وشارع الزهور في مدينة حلب

LBCI
خبر عاجل
04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:08

نقيب المحامين عماد مرتينوس اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة

LBCI
آخر الأخبار
05:07

الدفاع المدني السوري: إجلاء 850 مدنيا تجمعوا في منطقتي العوارض وشارع الزهور في مدينة حلب

LBCI
آخر الأخبار
04:25

الجيش السوري: نعلن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب منطقة عسكرية مغلقة بدءا من الساعة 3 بعد ظهر اليوم

LBCI
آخر الأخبار
04:25

الرئيس عون مستقبلًا رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي والعضوين غراسيا قزي ووسام الغوش: التطوّر التقني في تجهيزات الجمارك يجب أن يتزامن مع زيادة موارد الدولة ومنع التهريب والتلاعب في فرض الرسوم الجمركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:59

تعميم لوزارة الداخلية والبلديات حول تنظيم إجراءات وتواقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار دولية
11:20

قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-13

الحجار: لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية

LBCI
صحف اليوم
2026-01-01

رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ - الفلسطينيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تسليم أربع شاحنات من السلاح احتوت كمية “حرزانة”

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب: الولايات المتحدة ستتولى "إدارة" فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
13:37

غرينلاند تحت عين ترامب: جزيرة تتحوّل إلى ساحة صراع دولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أميركا في دخول مباشر على خطِّ إنهاء الصراع السعودي - الإماراتي على أرض اليمن الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
13:28

الحكومة السورية تتهم قسد بتلقي أوامر من المعقل الرئيسي لقيادة حزب العمال الكردستاني... والأخيرة تستنكر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
أمن وقضاء
07:36

قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه

LBCI
أمن وقضاء
07:29

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

LBCI
آخر الأخبار
09:35

أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
10:39

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين

LBCI
خبر عاجل
13:49

رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More