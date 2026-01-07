هيئة العمليات في الجيش السوري للجزيرة: نعلن معبري العوارض وشارع الزهور بحلب آمنين حتى الساعة 3 بعد الظهر

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ طلعات جوية على مستويات منخفضة ومتوسطة في اجواء عدد من القرى الجنوبية وصولاً الى الزهراني وصيدا

