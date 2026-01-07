الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول كبير في المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ اليمنيّ ضمن الوفد المتجه للرياض: المحادثات مع اليمن ستبدأ
آخر الأخبار
2026-01-07 | 05:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول كبير في المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ اليمنيّ ضمن الوفد المتجه للرياض: المحادثات مع اليمن ستبدأ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
كبير
المجلس
الانتقاليّ
الجنوبيّ
اليمنيّ
الوفد
المتجه
للرياض:
المحادثات
اليمن
ستبدأ
التالي
كييف وواشنطن تواصلان محادثاتهما في باريس
نقيب المحامين عماد مرتينوس اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:31
قائد الجيش التقى لاكروا والسفيرة النرويجية ودرغام
أخبار لبنان
10:31
قائد الجيش التقى لاكروا والسفيرة النرويجية ودرغام
0
آخر الأخبار
10:18
وزير الطاقة الأميركي: واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي لفترة "غير محددة"
آخر الأخبار
10:18
وزير الطاقة الأميركي: واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي لفترة "غير محددة"
0
آخر الأخبار
10:06
وزارة النقل الروسية: لا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة ضمن الاختصاص القضائي لدول أخرى
آخر الأخبار
10:06
وزارة النقل الروسية: لا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة ضمن الاختصاص القضائي لدول أخرى
0
عالم الطبخ
10:00
الدجاج بالعسل وشوربة الجزر... طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:00
الدجاج بالعسل وشوربة الجزر... طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:18
وزير الطاقة الأميركي: واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي لفترة "غير محددة"
آخر الأخبار
10:18
وزير الطاقة الأميركي: واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي لفترة "غير محددة"
0
آخر الأخبار
10:06
وزارة النقل الروسية: لا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة ضمن الاختصاص القضائي لدول أخرى
آخر الأخبار
10:06
وزارة النقل الروسية: لا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة ضمن الاختصاص القضائي لدول أخرى
0
عالم الطبخ
10:00
الدجاج بالعسل وشوربة الجزر... طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:00
الدجاج بالعسل وشوربة الجزر... طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
آخر الأخبار
09:25
القيادة الجنوبية الأميركية: احتجاز ناقلة النفط إم/تي صوفيا في المياه الدولية
آخر الأخبار
09:25
القيادة الجنوبية الأميركية: احتجاز ناقلة النفط إم/تي صوفيا في المياه الدولية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:24
إسرائيل تبدأ بإزالة ألغام على الحدود مع الأردن
أخبار دولية
09:24
إسرائيل تبدأ بإزالة ألغام على الحدود مع الأردن
0
أخبار دولية
00:55
صحيفة: روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت أميركا الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا
أخبار دولية
00:55
صحيفة: روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت أميركا الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا
0
أمن وقضاء
06:52
قوى الأمن: توقيف شخص سرق منزلًا كان يعمل سائقًا عند صاحبه
أمن وقضاء
06:52
قوى الأمن: توقيف شخص سرق منزلًا كان يعمل سائقًا عند صاحبه
0
آخر الأخبار
10:06
وزارة النقل الروسية: لا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة ضمن الاختصاص القضائي لدول أخرى
آخر الأخبار
10:06
وزارة النقل الروسية: لا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة ضمن الاختصاص القضائي لدول أخرى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت
أخبار لبنان
07:08
اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت
0
أخبار لبنان
06:49
بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة
أخبار لبنان
06:49
بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة
0
أخبار دولية
06:32
رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها
أخبار دولية
06:32
رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها
0
أخبار لبنان
04:35
وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا
أخبار لبنان
04:35
وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس
0
أخبار دولية
13:42
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
أخبار دولية
13:42
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
2
حال الطقس
02:34
تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:34
تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل
3
اقتصاد
02:43
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
اقتصاد
02:43
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
4
أخبار لبنان
00:21
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أخبار لبنان
00:21
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
5
آخر الأخبار
10:39
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين
آخر الأخبار
10:39
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين
6
خبر عاجل
13:49
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
خبر عاجل
13:49
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
7
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
8
خبر عاجل
04:52
الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان
خبر عاجل
04:52
الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More