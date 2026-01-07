مسؤول ‍كبير ‍في ⁠المجلس ​الانتقاليّ ‍الجنوبيّ ‍اليمنيّ ‌ضمن ⁠الوفد ⁠المتجه ‍للرياض: ​المحادثات ​مع ⁠اليمن ‍ستبدأ

نقيب المحامين عماد مرتينوس اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة

