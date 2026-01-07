حاصباني لـ "حوار المرحلة": قبل تسمية رئيس الحكومة كان مرشحنا مخزومي إلا أننا كنا نعمل بمسؤولية وبقرار داخلي ولم يكن هناك أي تدخل خارجي

التالي

حاصباني لـ "حوار المرحلة": ما يهمنا هو الا تطير أموال المودعين بسبب أي قانون صادر والمجتمع الدولي يحاول دائما حث لبنان على القيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة من دون الدخول بالتفاصيل