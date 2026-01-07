محافظة حلب: تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات ليوم الخميس

حاصباني لـ "حوار المرحلة": قانون الفجوة المالية يرتب التزامات كبيرة على الدولة وكان من المفترض أن يُقر هذا القانون بعد موافقة أكثرية الوزراء

حاصباني لـ "حوار المرحلة": ما يهمنا هو الا تطير أموال المودعين بسبب أي قانون صادر والمجتمع الدولي يحاول دائما حث لبنان على القيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة من دون الدخول بالتفاصيل