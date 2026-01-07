غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": يبدو أن هناك مقاربة طرحها حاكم المصرف المركزي حول قانون الفجوة المالية لكنها رفضت

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": يبدو أن هناك مقاربة طرحها حاكم المصرف المركزي حول قانون الفجوة المالية لكنها رفضت

حاصباني لـ "حوار المرحلة": قانون الفجوة المالية يرتب التزامات كبيرة على الدولة وكان من المفترض أن يُقر هذا القانون بعد موافقة أكثرية الوزراء