التالي

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": نحذر دائما من حجم المخاطر التي قد تترتب على لبنان في حال لم يحصر السلاح بيد الدولة مقارنة بتداعيات بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها ونؤمن بأن الدولة بأداتها التنفيذية أي الجيش قادرة على تنفيذ ذلك