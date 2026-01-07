التالي

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": نحن بحوار مفتوح مع القوى السياسية في ما خص التحالفات ونلتقي والطاشناق على امور كثيرة وتعاطينا مع بعضنا في السابق ولكن حتى اليوم لا شيء مؤكدا